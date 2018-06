Errol Spence Jr. faz parte do timaço dos meio-médios, a melhor categoria da atualidade

Tom Pennington/AFP

Errol Spence Jr. não teve problemas para manter o cinturão mundial dos meio-médios, versão Federação Internacional de Boxe, neste sábado à noite, ao derrotar o mexicano Carlos Ocampo, por nocaute, no primeiro assalto.

O canhoto norte-americano, mais uma vez, provou ter uma técnica e força impressionantes. Com dois golpes na linha de cintura, Spence liquidou com seu adversário, que ostentava uma invencibilidade de 22 combates.

Aos 28 anos, Spence Jr. acumula agora 25 triunfos, com 21 nocautes, e sonha com um duelo unificatório com Terence Crawford, dono do cinturão da Organização Mundial de Boxe.

Spence faz parte do timaço dos meio-médios. Escolha o seu meio-médio preferido. Na sequência, algumas opções.

