Errol Spence Jr. sofreu contusões no rosto, mas não tem fraturas e está consciente

São boas as notícias sobre o estado de saúde o boxeador norte-americano Errol Spece Jr., que sofreu um acidente de carro na madrugada de quinta-feira, em Dallas. Segundo comunicado do hospital, o campeão mundial dos meio-médios sofreu algumas lesões no rosto, mas não apresenta fraturas e está consciente. Segundo os médicos, o pugilista não deverá ficar com sequelas.

Na madrugada de quinta-feira, Spence Jr. capotou cinco vezes com sua Ferrari e acabou “ejetado” do carro por não estar usando, segunda a polícia, cinto de segurança.

O boxeador, de 29 anos, unificou os títulos dos meio-médios do Conselho Mundial e da Federação Internacional, dia 28 último, ao derrotar o compatriota Shawn Porter.

Muitas personalidades do mundo do boxe postaram mensagens nas redes sociais de apoio ao pugilista.