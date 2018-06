Escolha um dos cinco candidatos a campeão unificado dos pesados

crédito: reprodução – Youtube

A categoria dos pesos pesados deve ter um novo campeão unificado ainda este ano. Tudo depende das negociações entre os empresários, mas um primeiro passo foi dado.

Duas lutas importantes foram anunciadas nas últimas 72 horas. Dia 3 de março, Deontay Wilder, dono do cinturão do Conselho Mundial de Boxe, vai enfrentar o cubano Luis Ortiz, no Barclay’s Center, em Nova York.

Também em março, mas no dia 31, o britânico Anthony Joshua, detentor dos títulos da Associação Mundial e da Federação Internacional de Boxe, vai encarar o neozelandês Joseph Parker, campeão pela Organização Mundial de Boxe, em Cardiff, no País de Gales.

Os vencedores poderão medir forças no fim do ano, com os quatro principais cinturões do boxe em jogo.

Correndo por fora está o britânico Tyson Fury, que não luta desde 2015, mas possui muita influência e vai tentar furar esta negociação ou até mesmo esperar uma definição dos dois duelos para buscar a unificação.

O certo é que o boxe ganha muito com essas disputas.