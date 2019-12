ESPN 2 transmite duelo entre os pesos pesados Daniel Dubois e Kyotaro Fujimoto

Os amantes do boxe poderão ver em ação o peso pesado britânico Daniel Dubois, de 22 anos, que luta, neste sábado, às 18h30, em Londres, diante do japonês Kyotaro Fujimoto, pelo cinturão silver vago do Conselho Mundial de Boxe.

Treinado pelo ex-campeão Frank Bruno, Dubois, de 1,96 metro e quase 110 quilos, soma 13 vitórias, com 12 nocautes, e é apontado como uma das promessas para enfrentar os melhores pugilistas da atualidade.

Fujimoto, de 33 anos, tem um cartel de 21 vitórias (13 nocautes) e uma derrota.