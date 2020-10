ESPN acerta em cheio ao escalar Eder Reis na narração das lutas de boxe

A ESPN acertou em cheio ao escalar, neste sábado, Eder Reis na narração do evento de boxe apresentado. Indiscutivelmente, o melhor narrador de lutas do Brasil estreou na sinergia ESPN/FOX Sports e, como sempre, se destacou pelo conhecimento da modalidade e pelo ritmo na descrição do combate.

Não é de hoje que Eder, praticante de jiu-jítsu, se destaca quando o assunto é lutas na TV brasileira. Em 2011, narrou o UFC Rio, que teve transmissão exclusiva e ao vivo pela Rede TV e é titular do FOX Sports desde 2012. Desde esntão, o jornalismo esportivo passou a ter o seu especialista quando o assunto é boxe ou MMA.

Com o apelido de “Gigante”, por causa dos quase dois metros de altura, Eder merece ser mantido como titular. É uma garantia de bons serviços para os amantes da nobre arte. Parabéns!