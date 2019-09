ESPN Brasil transmite Errol Spence Jr. x Shawn Porter, sábado, às 22 horas

A ESPN transmite ao vivo, sábado, o duelo entre os norte-americanos Errol Spence Jr. e Shawn Porter, direto do Staples Center, em Los Angeles, pela unificação dos cinturões dos pesos meio-médios (66,678 quilos) da FIB e do CMB.

Aos 31 anos, Porter soma 30 vitórias (17 nocautes), duas derrotas e um empate. O invicto Spencer Jr., de 29 anos, acumula 25 triunfos, com 21 nocautes. O vencedor poderá enfrentar o filipino Manny Pacquiao no início de 2020.

Outras duas boas lutas estão programadas no evento. O norte-americano Anthony Dirrell defende o título dos supermédios do CMB diante do mexicano David Benavidez, enquanto os veteranos Josesito Lopez e John Molina Jr. se enfrentam pela categoria dos meio-médios.