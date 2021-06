ESPN entra para a história com quatro transmissões de boxe em um fim de semana

A ESPN entra para a história das transmissões de boxe do Brasil, ao passar quatro eventos no último fim de semana. O destaque foi a impressionante vitória do norte-americano Gervonta Davis sobre o mexicano Mario Barrios, por nocaute, no 11º assalto.

O canal passou duas programações na sexta-feira, uma no sábado e outra no domingo, superando o DAZN, que teve duas lutas. Esses dois veículos dominam a imagem da nobre arte no Brasil.

BandSports e SporTV abandonaram o boxe, que não faz parte das grades de programação e nem do noticiário. Coisa semelhante ocorre nas TVs abertas. Uma pena.