ESPN leva James Buster Douglas a Tóquio para relembrar vitória sobre Mike Tyson

Uma produção excepcional! A ESPN americana apresenta dia 11 o episódio “42 to 1” no programa “30 for 30”, que vai relembrar a história vitória de James Buster Douglas sobre Mike Tyson, em 1990.

O canal levou Douglas até Tóquio para contar detalhes inéditos da maior façanha da história do boxe. O desafiante era zebra na bolsa de apostas. Cada dólar em Douglas pagou 42 dólares. Uma loucura!

Tyson acabou nocauteado no décimo round. Ele estava mal preparado fisicamente. Douglas, cheio de problemas, encarou a luta como uma guerra. Foi um duelo espetacular.

Vale a pena colocar na agenda. Se a ESPN do Brasil não passar, não faz mal. A gente pode ver no site do canal, no youtube, em qualquer lugar.

Confira a luta.