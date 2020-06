ESPN tem luta ao vivo nesta 5ª; DAZN passa VT de Barrera x Pacquiao na 6ª e Badsports vai ter Tyson x Lewis no sábado

Três grandes atrações estão reservadas para os amantes da nobre arte nos próximos dias para ajudar a superar o período de pandemia do coronavírus. O primeiro evento é ao vivo na ESPN, nesta quinta-feira, às 20 horas, com Jessie Magdaleno x Yenifel Vicente, direto de Las Vegas.no MGM Hotel.

Na sexta-feira, às 18h30, o DAZN passa o VT do primeiro duelo entre o filipino Manny Pacquiao e o mexicano Marco Antonio Barrera, de 15 de novembro de 2003. É sensacional!!! Tem mais uma reprise no sábado no mesmo horário.

E no sábado, o fã de boxe vai poder reviver o duelo dos pesos pesados Mike Tyson x Lennox Lewis, de 2002, no Bandsports, que traz também mais uma luta de Adilson Maguila Rodrigues, além de um dos combates entre Luciano Todo-Duro Torres e Reginaldo Holyfield.

Prepare a pipoca!