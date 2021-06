ESPN transmite Floyd Mayweather x Logan Paul, domingo, às 21 horas

A ESPN vai transmite Floyd Mayweather x Logan Paul, domingo, às 21 horas. Evento exibição entre ex-campeão e youtuber desperta interesse para se saber se será um ‘circo’ como foi Mayweather x McGregor’ ou um duelo de verdade.

Os dois usam as redes sociais para despertar o interesse do público. Durante a apresentação da luta, no mês passado, Paul arrancou o boné de Mayweather e o clima ficou pesado, com direito a agressão dos dois lados.

Aos 44 anos, Mayweather não luta desde 2017, enquanto Paul tem 26 anos e só uma luta no boxe profissional, quando perdeu para o também youtube KSI.