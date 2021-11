ESPN transmite nesta terça-feira o Mundial de Boxe com a participação de três brasileiros

Michael Douglas (54kg), Wanderson Oliveira (67kg) e Keno Marley (86kg) estarão em ação, nesta terça-feira, no Mundial de Boxe, em Belgrado, na Sérvia. Todos vão disputar as quartas de final e uma vitória vai garantir pelo menos a medalha de bronze.

O evento tem início às 9h e depois às 14h, com transmissão ao vivo da ESPN.

O Mundial, que conta com a participação de 508 atletas, de 88 países, vai até sábado e nesta edição a novidade do Mundial é que a Associação Internacional de Boxe (AIBA, na sigla em inglês) vai distribuir US$ 2,6 milhões (R$ 14,6 milhões na cotação atual) aos medalhistas. O ouro vale US$ 100 mil (R$ 564,5 mil), a prata representa US$ 50 mil (282,2 mil) e o bronze garante US$ 25 mil (R$ 141,1 mil).