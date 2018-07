Esporte Interativo transmite sábado luta do astro Anthony Joshua

Os amantes da nobre arte terão a oportunidade de ver um dos principais astros da atualidade em ação, ao vivo, no próximo sábado. O canal Esporte Interativo anunciou a transmissão da próxima luta do peso pesado Anthony Joshua, campeão mundial dos pesos pesados, versão Federação Internacional e Associação Mundial de Boxe.

O britânico, que soma 19 vitórias por nocaute, em 19 lutas, vai enfrentar o camaronês Carlos Takam, no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales. Os 70 mil ingressos foram vendidos.

Joshua iria enfrentar o búlgaro Kubrat Pulev, mas o pugilista europeu sofreu uma lesão há uma semana e saiu do confronto.

Joshua é um dos astro do boxe atual e vai receber US$ 20 milhões pelo luta. É esperado que Joshua enfrente ano que vem o norte-americano Deontay Wilder em mais uma “luta do século”.