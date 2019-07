ESPY elege dia 10 o melhor lutador de 2018. Vote: Canelo, Usyk, Crawford ou Lomachenko

O ESPY Awards, tradicional premiação do canal ESPN, dos Estados Unidos, vai eleger dia 10 o melhor boxeador. Quatro são os candidatos: Saúl Canelo Álvarez, Oleksandr Usyk, Terence Crawford ou Vasyl Lomachenko.

O mexicano Canelo lutou duas vezes ano passado (GGG e Rocky Fielding) e uma vez este ano (Daniel Jacobs). O ucraniano Usyk fez três lutas no ano passado (Mairis Briedis, Murat Gassiev e Tony Bellew) e neste ano ainda não subiu no ringue, pois sofreu uma lesão no braço.

O norte-americano Crawford é outro que lutou duas vezes em 2018 (Jeff Horn e José Benavidez Jr.) e outra em 2019 (Amir Khan). Já o também ucraniano Lomachenko se apresentou da mesma forma. Em 2018, passou por Jorge Linares e José Pedraza. Este ano, superou Anthony Crolla.

Dê o seu voto!