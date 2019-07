Esquiva Falcão cobra Top Rank e exige luta com Ryota Murata: ‘Ele é um campeão de mentira. Eu sei como gahar dele’

“Ele é um campeão de mentira, não tem boxe para me vencer. Brant perdeu porque usou a tática errada”, disse Esquiva, que aceita até lutar no Japão. “Eu sei lutar com o Murata. Ele tem força apenas. Eu lutei com Murata duas vezes. A primeira ele ganhou e a segunda roubaram para ele. O Murata sabe que se ele perder para mim o Japão vai acabar com ele, vai ver que ele é um campeão de mentira.”

Depois da vitória sobre Brant, Murata disse que queria enfrentar Canelo ou GGG. O empresário Bob Arum afir,ou que o japonês estava “pronto” para o mexicano.

Esquiva volta a lutar, dia 19, em Maryland, EUA, diante do mexicano Jesus Antonio Gutierrez.