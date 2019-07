Esquiva Falcão cobra Top Rank: ‘Qual é o meu próximo adversário?’

Esquiva Falcão cobrou a Top Rank por intermédio de sua conta no Twitter: “Qual é meu próximo adversário?”. Concordo plenamente com o boxeador brasileiro. Chegou a hora da empresa de Bob Arum acelerar a carreira do medalhista de prata em Londres-2012.

Sétimo colocado nas três principais entidades que dirigem a nobre arte (FIB, CMB e AMB), Esquiva deverá aparecer entre os cinco primeiros colocados no mês de agosto, após a boa vitória sobre o mexicano Juan Antonio Gutierrez, no último dia 19 .

Aos 29 anos, Esquiva soma 24 vitórias, 16 por nocaute e merece a oportunidade de enfrentar um adversário que teste suas reais condições. Melhor seria a tão aguardada luta com o japonês Ryota Murata, pelo título mundial dos médios da AMB, que também serviria como uma revanche pela polêmica final olímpica.

Esquiva já fez duas lutas este ano. Outra alternativa seria se apresentar mais duas vezes. Uma luta preparatória e a disputa do cinturão. Alguma coisa deve ocorrer nos próximos dias. Vale a nossa torcida.