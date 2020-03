Esquiva Falcão coloca medalha de prata olímpica à venda por US$ 50 mil

Esquiva Falcão quer vender sua medalha de prata olímpica conquistada em Londres-2012 por US$ 50 mil. O anúncio foi feito nesta quarta-feira nas redes sociais.

O motivo? “Não estou precisando de dinheiro. Só quero doar 10% do valor”, disse o pugilista, número cinco do ranking do Conselho Mundial e da Federação Internacional de Boxe.

Depois de ser vice-campeão olímpico, Esquiva iniciou a carreira profissional e se mantém invicto após 26 vitórias, com 18 nocautes. Aos 30 anos, o capixaba poderá disputar o título mundial