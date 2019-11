Esquiva Falcão dá dicas para Patrick Teixeira derrotar Carlos Adames e conquistar o título mundial

Esquiva Falcão está na torcida para que Patrick Teixeira ganhe o título mundial dos médios-ligeiros, sábado, em Las Vegas. Para isso, o brasileiro terá de derrotar o dominicano Carlos Adames, no ringue do Cosmopolitan Hotel.

Medalhista de prata em Londres-2012 e ranqueado nas principais organizações internacionais do boxe, Esquiva é treinado por Robert Garcia, que também orienta Adames, e por várias vezes fez sessões de sparring com o lutador da República Dominicana.

A pedido deste blog, Esquiva deu algumas dicas que considera importantes para o compatriota. “Adames é muito forte, se movimenta bem, só que não tem uma grande pegada. Mas sabe colocar bem os golpes”, afirmou o peso médio brasileiro, que chegou a fazer 15 roundes seguidos durante treino.

Esquiva prevê um combate equilibrado e aposta em um jab forte do brasileiro . “Vai ser uma luta difícil para o Patrick. Vejo 50% de chance para cada lado. O Patrick bate duro com o cruzado da mão da frente, a direita (pois é canhoto) e terá de usar muito o jab para manter o Adames a distância. Golpes na linha de cintura também são importantes para diminuir a resistência do rival.”

Esquiva aposta em uma grande preparação física e técnica de Patrick, pois se trata do momento mais importante de sua carreira. “Está é uma oportunidade que não se pode perder.”

O mexicano Jaime Munguia abdicou do título mundial dos médios-ligeiros da Organização Mundial de Boxe (OMB). Com isso, a luta entre Patrick Teixeira e Carlos Adames deixou de ser uma eliminatória pelo cinturão. O vencedor será declarado campeão interino e anunciado como campeão na semana que vem durante a convenção anual da entidade, em Tóquio.

Atual primeiro colocado do ranking, Adames está invicto. O pugilista de 25 anos soma 18 vitórias, com 14 nocautes, enquanto Patrick, de 28 anos, acumula 30 vitórias, 22 nocautes e apenas uma derrota. Ele é o segundo na lista da OMB.

Patrick x Adames vai fazer parte do evento que terá como atração principal a estreia do mexicano Oscar Valdez na categoria dos superpenas. Outro destaque será a presença do britânico Carl Frampton. O brasileiro William Silva também luta na programação pelo cinturão norte-americano dos leves, diante de Arnold Barboza Jr..

Não há previsão de transmissão para o Brasil.