Esquiva Falcão desafia lutador do Casaquistão e incendeia as redes sociais

Esquiva Falcão sabe como poucos agitar nas redes sociais. Nesta semana, o boxeador brasileiro desafiou o lutador do Casaquistão, Zhanibek Alimkhanuly, para um duelo pelo título dos médios da OMB, caso o norte-americano Demetrius Andrade deixe o cinturão vago.

Em inglês, o brasileiro escreveu: “I heard that Demetrius Andrade will leave the WBO belt, if that happens it would be nice to fight Zhanibek Alimkhanuly vs Esquiva Falcao. I’ll be ready to hit Kazakhstan. let’s fight for the WBO world belt (Ouvi dizer que Demetrius Andrade vai deixar o cinturão da WBO, se isso acontecer seria legal lutar Zhanibek Alimkhanuly x Esquiva Falcãoo. Estarei pronto para atacar o Casaquistão. vamos lutar pelo cinturão mundial da WBO)”

O texto de Esquiva pareceu irritar Alimkhanul, que devolveu: “Bro you know that I will knock you out. Why do you need it?” Traduzido do inglês: “Mano, você sabe que eu vou te nocautear. Por que você precisa disso?”

Esquiva afirmou na sequência que para Alimkhanul conseguir o nocaute, ele teria de achá-lo no ringue. Muitas pessoas ligadas ao lutador do Casaquistão curtiram a postagem, comentaram e o clima ficou tenso entre os lutadores.

Demetrius Andrade pretende subir de peso e ir para os supermédios com a intenção de obter uma bela bolsa frente ao mexicano Saul Canelo Alvarez. Se isso ocorrer, Alimkhanuly, segundo do ranking, e Esquiva, terceiro, poderão lutar pelo título.

O brasileiro, medalha de prata em Londres-2012, é o primeiro do ranking da FIB e poderá enfrentar o vencedor entre Ryota Murata e Gennady GGG Golovkin, mas a luta só deverá acontecer em abril. Enfrentar Alimkhanuly poderá levar Esquiva de encontro ao cinturão em um tempo mais curto. “Preciso de dois meses para estar em forma”, disse o pugilista nacional.