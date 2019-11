Esquiva Falcão desafia Ryota Murata: ‘Eu vou arrancar sua cabeça’

A vitória por nocaute no terceiro assalto, sobre o norte-americano Manny Woods, sábado, em Fresno, na Califórnia, aumentou a confiança de Esquiva Falcão. Por intermédio das redes sociais, o medalhista de prata-2012 desafiou o japonês Ryota Murata, seu algoz na decisão do ouro na Olimpíada de Londres, e dono do cinturão da Associação Mundial de Boxe.

“Ryota, eu vou arrancar sua cabeça, é melhor você correr, porque eu vou bater em você. Eu quero você”, escreveu o invicto Esquiva, que soma 25 vitórias como profissional, com 17 nocautes.

O empresário Bob Arum, dono da Top Rank, já chegou a anunciar a luta entre os dois para o início deste ano, mas o acordo não foi fechado com os responsáveis pela carreira do asiático.

Murata luta dia 23 de dezembro, em Yokohama, contra o canadense Steven Butler. Esquiva, segundo Arum, luta dia 2 de fevereiro, na China, e em caso de vitória terá sua chance para disputar o título mundial.