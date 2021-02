Esquiva Falcão diz que vai dar o peso para a luta de sábado na quinta-feira: ‘Tudo em ordem’

Esquiva Falcão revelou a este blog, nesta quarta-feira, que está apenas dois quilos acima do peso limite da categoria dos médios (até 72, 575 quilos) para a luta de sábado, em Las Vegas, diante do russo Artur Akakov.

“Está tudo em ordem”, disse o pugilista, que precisa realizar um grande combate para conseguir renovar seu contrato com a Top Rank, empresa com a qual tem vínculo desde 2013. “Amanhã perco 600, 700 gramas e na quinta já estou no peso. Sexta é só descansar e pesar”, disse o medalha de prata na Olimpíada de Londres/2012.

Apesar de estar ranqueado em três das quatro principais organizações, Esquiva precisa de uma grande luta para conseguir permanecer na Top Rank e obter uma oportunidade de fazer uma eliminatória ou até mesmo disputar o cinturão em 2021. Do contrário, o boxeador corre o risco de ficar sem um rumo na carreira.

Esquiva está invicto entre os profissionais. São 27 lutas, com 19 nocautes. Ele ocupa o quinto lugar na FIB e OMB, além de ser sétimo no CMB.

Akavov, de 35 anos, tem um cartel de 20 vitórias (nove nocautes) e três derrotas, sendo duas em disputa de título mundial. Em 2016, o Wolverine, seu apelido, perdeu por pontos para o britânico BJ Saunders, em duelo equilibrado válido pelo cinturão da Organização Mundial de Boxe.

Ano passado, em janeiro, foi derrotado pelo norte-americano Demetrius Andrade por nocaute técnico no fim do 12º assalto. Apesar do bom cartel, o russo não figura no ranking de nenhuma grande entidade internacional. Ele não lutou em 2020.