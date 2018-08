Esquiva Falcão e Patrick Teixeira anunciam duelos decisivos para a carreira

O boxe brasileiro vive um grande momento e duelos importantes estão marcados para os próximos dias. Esquiva Falcão, oitavo colocado no ranking da Associação Mundial de Boxe, terá pela frente o russo Artur Akakov, 11º na lista da Organização Mundial de Boxe.

Esquiva terá pela frente seu adversário mais duro na carreira profissional, na qual soma 21 vitórias. A luta vai ser em Las Vegas, dia 20 de outubro. Em caso de vitória, o medalha de prata em Londres-2012 terá assegurada sua chance de disputar o título mundial da AMB no início de 2019.

Patrick Teixeira também terá uma missão complicada. Na posição 31 do ranking do Conselho Mundial de Boxe 11 na Organização Mundial de Boxe, o pugilista catarinense vai encarar o jamaicano Nathaniel Gallimore, décimo do CMB. Com uma vitória, Patrick subirá bastante no ranking.

Aos 27 anos, Patrick soma 28 vitórias e apenas uma derrota. Em 2016, chegou a disputar uma eliminatória diante do norte-americano Curtis Stevens, mas, com um problema no ombro, acabou derrotado.

Vale a nossa torcida.