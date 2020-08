Esquiva Falcão e Robson Conceição terão adversários nacionais dia 29 de agosto

A empresa Boxing For You apresentou, nesta segunda-feira, os adversários de Esquiva Falcão e Robson Conceição, dia 29, na Arena de Lutas, em São Paulo. Davi Eliasquevici vai ser o rival do medalha de prata em Londres-2012, enquanto o campeão olímpico terá pela frente Eduardo Reis.

O paulista Eduardo Reis tem um cartel de 31 lutas, com 24 vitórias e sete derrotas. O duelo com o invicto baiano Robson Conceição (13 vitórias) será no peso casado dos superpenas (até 58,5kg).

Já o tambéem invicto capixaba Esquiva Falcão (26 vitórias) encara o paulista Davi Eliasquevici (14 vitórias, no vê derrotas e um emapte) nos supermédios (até 75kg). Serão realizados ao todo quatro combates sem a presença de público.

“Estou treinando a parte física e técnica na pandemia para me preparar super bem para essa próxima luta. Estou cada vez mais próximo do cinturão mundial, tudo agora só dependerá do meu desempenho”, disse o medalha de ouro na Rio-2016, que está há mais de um ano sem lutar em virtude de uma cirurgia nas mãos.

A luta que abre o Boxing For You 9 terá Lila Furtado (1-0) na categoria super-galo (até 55,3 kg). A adversária da atleta paulista será confirmada nesta semana pela organização do Boxing For You. Na sequência sobem ao ringue Vitor Siqueira (5-1) e Kenes Carneiro (3-2) no médios-ligeiros (até 69,8 kg). O evento terá transmissão ao vivo do canal FoxSports.