Esquiva Falcão encara argentino de 35 anos, com 73 lutas e 56 vitórias em Mangaratiba

Saiu o adversário de Esquiva Falcão para a quinta edição do Boxing For You, dia 31 de março, em Mangaratiba, no Rio. Será o argentino Jorge Daniel Miranda, de 35 anos, com 56 vitórias (22 nocautes) e 17 derrotas.

Esta luta de Esquiva será a primeira do medalhista de prata em Londres-2012 como profissional em ringues brasileiros. Uma vitória pode garantir a oportunidade de o brasileiro disputar um título mundial ainda este ano.

“Acabei de saber quem é o meu adversário! O cara tem 73 lutas na carreira e é argentino. Eles são difíceis de enfrentar, é só lembrar do Guido Pitto que enfrentei na minha última luta. Esse é ainda mais experiente. Um Brasil x Argentina de respeito. Mas o resultado você já sabe, vitória de Esquiva no Boxing For You”, disse Esquiva.”

Além de Esquiva, outra atração no evento, que será realizado no Portobello Resort & Safári, vai reunir mais um duelo entre Brasil e Argentina. O superpena Robson Conceição vai encarar Sergio Ariel Estrada.

A quinta edição do Boxing For You terá transmissão ao vivo do SporTV e do BandSports.