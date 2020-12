Esquiva Falcão enfrenta russo em 20 de fevereiro. Eliminatória pelo título fica para depois

Os fãs de Esquiva Falcão vão esperar mais um pouco para ver o brasileiro na disputa de uma eliminatória do título mundial dos pesos médios. Nesta terça-feira foi anunciado que o medalhista de prata na Olimpíada de Londres/2012 vai lutar em 20 de fevereiro, em Las Vegas, contra o russo Artur Akavov.

Akavov, de 35 anos, tem um cartel de 20 vitórias (nove nocautes) e três derrotas, sendo duas em disputa de título mundial. Em 2016, o Wolverine, seu apelido, perdeu por pontos para o britânico BJ Saunders, em duelo equilibrado válido pelo cinturão da Organização Mundial de Boxe.

Ano passado, em janeiro, foi derrotado pelo norte-americano Demetrius Andrade por nocaute técnico no fim do 12º assalto. Apesar do bom cartel, o russo não figura no ranking de nenhuma grande entidade internacional. Ele não lutou em 2020.

“Foi uma ótima escolha o russo Akavov. Daqui pra frente a pedreira só vai aumentar. Já estava bem preparado antes das festas de fim de ano e sigo no ritmo em casa, no Brasil. Voltando para os Estados Unidos o trabalho se intensifica e vamos ser campeões”, disse Esquiva Falcão, que viaja nos primeiros dias do ano novo para Riverside, nos Estados Unidos, para retomar o camping de treinamento na Robert Garcia Academy.

“Depois dessa luta decidiremos”, disse Sergio Batarelli, referindo-se à luta eliminatória por um título mundial.

O invicto Esquiva, que lutou duas vezes este ano, soma 27 vitórias, com 19 nocautes. Ele ocupa o quinto lugar na FIB e OMB, além de ser sétimo no CMB.