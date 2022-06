Esquiva Falcão faz ‘tatuagem realista’ no braço direito

Com trabalho do artista Lucas Mares Guia, Esquiva Falcão fez ‘tatuagem realista’ no braço direito, nesta quarta-feira, em Vila Velha, Espírito Santos, onde mora.

“É uma tatuagem permanente. São poucos os tatuadores que fazem, pois é necessário uma habilidade específica”, disse Esquiva.

Primeiro do ranking mundial da Federação Internacional de Boxe, o boxeador brasileiro, medalha de prata na Olimpíada de Londres/2012, deve disputar o título da organização neste segundo semestre.