Esquiva Falcão interrompe treinos nos EUA para passar festas de fim de ano com a família

Esquiva Falcão está no Espírito Santo. O boxeador interrompeu os treinos nos Estados Unidos para passar festas de fim de ano com a família. A decisão foi tomada depois que a data de sua próxima luta foi alterada de 12 de dezembro para 13 de fevereiro.

Ranqueado nas quatro principais organizações internacionais, Esquiva ainda não tem adversário definido. A expectativa do lutador e do empresário Sergio Batarelli, que cuida de sua carreira, é que uma luta por eliminatória de título mundial seja marcada ou até mesmo uma disputa de cinturão.

Este blog tem uma opinião contrária à atitude de Esquiva. O melhor seria permanecer na Califórnia e concentrar todas as suas atenções para a sua próxima luta, que poderá ser decisiva em sua carreira. A pandemia fez com que o boxeador passasse boa parte do ano ao lado dos familiares e agora seria um momento de sacrifício.

Cada cabeça uma sentença. A torcida é para que tudo seja concretizado com sucesso para o medalhista de prata na Olimpíada de Londres/2012.