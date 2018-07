Esquiva Falcão luta nesta sexta-feira com o uniforme do Flamengo

Esquiva Falcão luta nesta sexta-feira, em Kissimmee, na Flórida, diante do espanhol José Miguel Fandino, em busca da 19.ª vitória na carreira profissional. Um triunfo pode garantir ao medalha de prata em Londres-2012 uma possibilidade de disputar o título mundial no ano que vem, diante do japonês Ryota Murata, dono do cinturão dos médios da Associação Mundial de Boxe.

Flamenguista, Esquiva vai subir no ringue com as cores do time carioca. “Meu manto sagrado”, disse o pugilista, que ocupa a 26.ª colocação no ranking do Conselho Mundial de Boxe (CMB), principal organismo do boxe internacional.

Esquiva já se apresentou três vezes em 2018. Em fevereiro, o capixaba bateu Jaime Barboza e Norberto Gonzalez. ambos por pontos, depois de oito roundes.

Esquiva x Fandino terá transmissão ao vivo do canla sportv3, a partir das 23h30.