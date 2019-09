Esquiva Falcão manda um recado: ‘Eu estou pronto para encarar um top 15″

Esquiva Falcão utilizou as redes sociais para mandar um recado a todos que cuidam de sua carreira. “Eu estou pronto para encarar um top 15.”

Quarto da Associação Mundial de boxe, sexto do Conselho Mundial de Boxe e sétimo da Federação Internacional de Boxe, medalhista de prata em Londres-2012 aponta um duelo com rival forte antes de disputar o título mundial.

Intenção do lutador nacional seria enfrentar o japonês Ryota Murata, dono do cinturão da AMB, mas acordo parece complicado, apesar de os dois lutadores terem contrato com a Top Rank.

Segundo Sergio Batarelli, conselheiro do lutador, Esquiva deve lutar dia 9 de novembro, em Reno, Nevada, Estados Unidos. O adversário ainda não está definido.