Esquiva Falcão: ‘Meus adversários são fracos ou sou eu quem os torna fracos?”

Esquiva Falcão aproveitou a presença no programa da TV Estadão, quarta-feira, para rebater uma das críticas mais frequentes em sua carreira. “Meus adversários são fracos ou sou eu quem os torna fracos?”

O número 5 do ranking do Conselho Mundial na categoria dos médios é bastante “cornetado” pelos fãs nas redes sociais, que exigem adversários de mais “nome” para o medalhista de prata na Olimpíada de Londres-2012.

“Acho que algumas lutas eu fui bem e consegui tornar aquele desafio aparentemente mais fácil, apesar do meu adversário ser bom. E também tem muita gente de nome que não quer me enfrentar”, afirmou Esquiva, que luta, neste sábado, na Arena de Lutas, em São Paulo, na oitava edição do Boxing For You, diante do argentino Jorge Daniel Miranda.

Em março do ano passado, Esquiva enfrentou Miranda e venceu por pontos. Desta vez, o brasileiro aposta em um nocaute. Vai ser a 26.ª luta do invicto brasileiro como profissional.