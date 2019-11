Esquiva Falcão recebe oferta irrecusável e vai lutar na China dia 2 de fevereiro

Esquiva Falcão vai lutar dia 2 de fevereiro, em Haikou, na China, diante do chinês Ainiwaer Yilixiati. O brasileiro recebeu, nesta segunda-feira, uma oferta “irrecusável” do empresário Bob Arum. Sua bolsa será cinco vezes maior que as anteriores.

Em caso de vitória, o brasileiro tem a orientação de Arum para desafiar ainda em cima do ringue o japonês Ryota Murata, campeão pela Associação Mundial de Boxe. O duelo de Esquiva terá transmissão ao vivo para toda a Ásia. Nos Estados Unidos, o combate vai passar na ESPN, enquanto no Brasil ainda não há um canal com os direitos de imagem adquiridos.

A luta de Esquiva será na véspera do Superbowl, evento esportivo de maior audiência no mundo, e que também será transmitido pela ESPN. Uma vitória de Esquiva terá grande repercussão por todo os Estados Unidos.

O evento na China terá como luta principal a apresentação do invicto mexicano Gilberto Ramirez, que também é treinado por Robert Garcia. Esquiva não vai vir mais para o Brasil para passar as festa de fim de ano como estava programado. Bob Arum vai pagar as passagens da mulher e do filho do lutador nacional para os Estados Unidos, assim o treinamento não é interrompido.

Esquiva vai viajar para a China duas semanas antes do combate e uma equipe de sparrings vai ser colocada à disposição do brasileiro, que é sexto colocado da Federação Internacional e Conselho Mundial; décimo na revista “The Ring” e 15.º na Organização Mundial de Boxe. Toda esta parte do treinamento vai ser acompanhada pelo conselheiro Sergio Batarelli.

Para evitar qualquer pressão fora do ringue, a pedido d Batarelli, Bob Arum garantiu que os três jurados e o árbitro serão todos norte-americanos. Em caso de uma derrota contestada de Esquiva, o lendário empresário garante que a carreira do brasileiro não será prejudicada.

Yilixiati, de 26 anos, não está ranqueado em nenhuma organização importante do boxe mundial. Trata-se de um lutador com boa resistência e com boa pegada, mas sem a mesma experiência de Esquiva.