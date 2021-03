Esquiva Falcão renova contrato com a Top Rank e pretende fazer três ‘lutas grandes’ em 12 meses

Esquiva Falcão renovou contrato com a Top Rank, empresa de Bob Arum, com quem o brasileiro tem vínculo desde 2014. O novo compromisso foi assinado nesta terça-feira e prevê três ‘lutas grandes’ nos próximos 12 meses.

Quarto colocado no ranking da Organização Mundial, quinto na Federação Internacional de Boxe e sétimo no Conselho Mundial de Boxe, Esquiva está invicto no profissional, com 28 vitórias, 20 por nocaute. Sua última vitória foi em fevereiro, um nocaute técnico contra o russo Arthur Akavov.

“Estou muito feliz com a renovação e o reconhecimento pelo meu atual momento. Uma dessas três lutas será pelo cinturão mundial dos médios. Quero fazer história na Top Rank, que é a grande promotora mundial de boxe”, disse o pugilista, de 31 anos, medalha de prata na Olimpíada de Londres/2012.

O manager Sergio Batarelli também comentou a renovação. “Foi uma ótima renovação e que coloca o Esquiva entre os grandes nomes do boxe mundial. O atleta tem um histórico positivo na Top Rank, sendo bem quisto por todos. Seus últimos resultados também ajudaram a renovação de contrato em um período difícil para o esporte mundial. A responsabilidade dele aumenta a cada dia, mas Esquiva está pronto para o título mundial.”