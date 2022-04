Esquiva Falcão renova contrato com patrocinador. É hora de trazer a luta do título mundial para o Brasil

O boxe brasileiro vive um momento de expectativa com a decisão que será tomada por Gennady Golovkin nas próximas semanas. Após vencer Ryota Murata, o que GGG irá fazer? Se abdicar do título para enfrentar Saul Canelo Alvarez entre os supermédios em 17 de setembro, Esquiva Falcão, que é primeiro no ranking da FIB poderá disputar o título vago. E quem seria o adversário?

A situação atual do ranking mostra, além de Esquiva, que o segundo lugar está vago. Confira os demais ranqueados:

3) Patrick Wojcicki (ALE)

4) Denis Radovan (ALE)

5) Marten Arsumanjan (ALE)

6) Patrice Volny (CAN)

7) Vincenzo Gualtieri (ALE)

8) Issac Hardman (AUS)

9) Vincent Feigenbutz (ALE)

10) Michael Zerafa (AUS)

11) Matteo Signani (ITA)

12) Felix Cash (GBR)

13) Jaime Munguia (MEX)

14) Meiirim Nursultanov (CAZ)

15) Marcos Nader (ESP)

Até o dez colocado, nenhum lutador de grande notoriedade e que por isso não poderá exigir uma bolsa exagerada. Munguia, o mais conhecido, é apenas o 13º colocado e está de olho no título do CMB.

Com isso, trazer a luta para o Brasil não se trata de um sonho impossível. Esquiva renovou contrato com patrocinador (Havan) e empresários podem se interessar em organizar um evento, por exemplo, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Com 15 mil pessoas, o evento se paga e a chance de Esquiva ganhar o título aumenta bastante. Além de que o boxe ganharia as manchetes no País.

Vale a pena pensar com carinho nesta possibilidade. Os interessados terão meses para encontrar uma solução. É hora de pensar grande!