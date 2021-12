Esquiva Falcão renova contrato com Top Rank e luta pelo título deve ser agosto ou setembro

Esquiva Falcão renovou, nesta terça-feira, contrato com a Top Rank. O novo compromisso do boxeador nacional com a empresa de Bob Arum é de mais três anos, até o fim de 2024.

Primeiro colocado no ranking da Federação Internacional de Boxe (FIB), Esquiva deverá voltar aos ringues em março ou abril e disputar o título mundial em agosto ou setembro, com o vencedor do duelo entre Ryota Murata x Gennady GGG Golovkin, que, provavelmente, deverá acontecer em março.

“Uma renovação que me aproxima de lutas importantes. Tenho certeza que esses anos teremos só lutas boas. Temos a luta pelo título e algumas lutas mais importantes. Um ano muito bom para mim e, acredito, que ano que vem teremos muitas conquistas”, disse o boxeador.

“Estou feliz pela renovação por mais três anos, partindo de ambas as partes. A Top Rank é a melhor empresa promotora de boxe do mundo. Mínimo de três lutas por ano, se ele não for campeão do mundo. Se ele for, duas lutas por ano. Começamos 2022 com contrato renovado!”, afirmou Sergio Batarelli, manager de Esquiva.