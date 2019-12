Esquiva Falcão sobe para o 5.º lugar no ranking dos médios do Conselho Mundial de Boxe

Esquiva Falcão é o quinto colocado no ranking dos médios do Conselho Mundial de Boxe. O medalhista de prata na Olimpíada de Londres-2012 subiu uma posição na lista do mês de dezembro.

Invicto, com 25 vitórias, Esquiva volta aos ringues em 2 de fevereiro, na China, quando vai enfrentar Ainiwaer Yilixiati. Em caso, de vitória, o brasileiro se aproxima ainda mais de uma oportunidade para enfrentar o campeão da categoria do CMB, que é o norte-americano Jermall Charlo.

Outro que subiu no ranking da principal organização do boxe internacional foi Yamaguchi Falcão. O medalha de bronze em Londres-2012, que empatou sua última luta, dia 5, diante do norte-americano D’Mitrius Ballard, ocupa agora o 22.º lugar entre os pesos médios, um posto acima do mês passado.

O mexicano Jaime Munguia, que subiu da categoria dos médios-ligeiros, já ocupa o terceiro lugar. Munguia era o campeão entre os médios-ligeiros da Organização Mundial de Boxe e abdicou do cinturão, que tem como dono o brasileiro Patrick Teixeira.

Detalhe: o dominicano Carlos Adames, que perdeu para Patrick, dia 30, aparece em sexto lugar no ranking dos médios-ligeiros do CMB.