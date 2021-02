Esquiva Falcão supera pesagem para a luta deste sábado contra o russo Artur Akakov

Esquiva Falcão pesou 162 libras (73,4 quilos), limite combinado para a luta deste sábado, e está pronto para o duelo com o russo Artur Akakov, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas. O adversário acusou na balança 161,5 libras (73,2 quilos).

A luta é muito importante para o brasileiro, que depende de um grande desempenho para conseguir renovar seu contrato com a Top Rank, empresa que cuida de sua carreira profissional desde 2013.

O canhoto Esquiva está invicto entre os profissionais. São 27 lutas, com 19 nocautes. Ele ocupa o quinto lugar na FIB e OMB, além de ser sétimo no CMB.

Akavov, de 35 anos, que também é canhoto, tem um cartel de 20 vitórias (nove nocautes) e três derrotas, sendo duas em disputa de título mundial. Em 2016, o Wolverine, seu apelido, perdeu por pontos para o britânico BJ Saunders, em duelo equilibrado válido pelo cinturão da Organização Mundial de Boxe.

Ano passado, em janeiro, foi derrotado pelo norte-americano Demetrius Andrade por nocaute técnico no fim do 12º assalto. Apesar do bom cartel, o russo não figura no ranking de nenhuma grande entidade internacional. Ele não lutou em 2020.

Nenhum canal de TV brasileiro comprou até agora os direitos de transmissão, que terá como luta principal o duelo entre os mexicanos Oscar Valdez e Miguel Berchelt.