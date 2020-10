Esquiva Falcão viaja dia 23 para os EUA e inicia treinamentos para luta do dia 12 de dezembro

Esquiva Falcão viaja dia 23 para os Estados Unidos, no centro de treinamento do técnico Robert Garcia, na Califórnia, onde vai iniciar treinamentos intensivos para a luta do dia 12 de dezembro, provavelmente em Las Vegas, com adversário a ser definido.

A expectativa é de que o medalhista olímpico em Londres 2012 faça uma eliminatória pelo título mundial, pois está ranqueado nas quatro principais organizações que dirigem o boxe internacional.

Invicto, com 27 vitórias, Esquiva, que lutou pela última vez em 29 de agosto, é o 5º na Federação Internacional de Boxe (FIB), 6º na Organização Mundial dE Boxe (OMB), 7º no Conselho Mundial de Boxe (CMB) e 13º na Associação Mundial de Boxe (AMB).

Curiosamente, Esquiva vai lutar justamente na data do seu aniversário. Ele vai completar 30 anos em 12 de dezembro.