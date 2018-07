Esquiva Falcão x Ryota Murata só deve acontecer em 2019

Esquiva Falcão luta dia 28 de julho e, caso vença, dia 20 de outubro. Os dois compromissos serão nos Estados Unidos. Só aí é que um duelo com o japonês Ryota Murata, pelo cinturão dos médios da Associação Mundia de Boxe (AMB) poderá ser acertado.

O anúncio foi feito pelo empresário Bob Arum, dono da empresa Top Rank, que cuida da carreira do medalha de prata na Olimpíada de Londres-2012, ao site do canal ESPN dos Estados Unidos.

Murata vai defender o cinturão dia 20 de outubro diante do norte-americano Rob Brant, terceiro colocado na AMB, atrás de Daniel Jacobs e Saul Canelo Alvarez. Esquiva, o nono classificado, deverá se apresentar na mesma programação, na principal preliminar, que poderá ocorrer no Hotel MGM ou no Mandalay Bay Hotel..

Desta forma, Esquiva está a duas vitórias de disputar o título mundial. O brasileiro soma 20 vitórias, com 14 nocautes.

Murata x Esquiva tem como atração o fato de o japonês ter ganho a medalha de ouro em Londres, ao bater o brasileiro em uma decisão bastante polêmica.