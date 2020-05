Esquiva Falcão x Ryota Murata. Veja de novo a final olímpica e opine: quem venceu?

Eu assisti ao último round da final olímpica entre Esquiva Falcão e o japonês Ryota Murata em pé na arena ExCel, em Londres, no ano de 2012. Apesar da punição imposta pelo juiz polonês no início do terceiro assalto, brasileiro foi amplamente superior no round final e merecia ter recebido a medalha de ouro.

Eu me posicionei perto da escada que dava acesso à zona mista para poder recepcionar Esquiva logo após o resultado final. Mas para minha surpresa e para boa parte das dez mil pessoas presentes ao ginásio, o lutador do Japão teve seu braço erguido com a pontuação de 14 a 13.

Após 5 a 3 para o asiático no primeiro assalto, os jurados deram 5 a 4 para Esquiva no segundo e viram empate por 5 a 5 no terceiro. Muito injusto. Mas todas as opiniões são válidas. Veja de novo e opine: quem venceu?