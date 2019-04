Esquiva faz preliminar de Murata x Brant 2, no Japão, e pega o vencedor pelo título mundial

Esquiva Falcão vai lutar em Osaka, no Japão. O medalhista de prata em Londres-2012 vai fazer uma das preliminares do evento de 12 de julho, que terá como combate principal Rob Brant x Ryota Murata, pelo cinturão mundial da Associação Mundial de Boxe.

Esquiva ainda não tem adversário definido, mas o certo é que o brasileiro vai enfrentar na sequência o vencedor entre Brant x Murata. Com 23 vitórias (15 nocautes), invicto, Esquiva é o sexto colocado no ranking da AMB. A informação foi dada a este blog pelo empresário Sergio Batarelli, conselheiro do pugilista e representante da Top Rank no Brasil.

Brant se tornou campeão em outubro quando venceu Murata por pontos, em Las Vegas. O norte-americano defendeu o título apenas uma vez. Foi em fevereiro, ao vencer o russo Kashan Baysangurov.

Murata, que venceu Esquiva na decisão olímpica da medalha de ouro, não lutou mais e ocupa o terceiro lugar no ranking.