Esquiva não luta com Murata. “Eu garanto que Falcão disputa título até o fim de 2019”, diz Bob Arum

Esquiva Falcão não vai ter sua revanche olímpica com Ryota Murata. “Murata disse que já lutou com Falcão nos Jogos Olímpicos e não quer a revanche”, disse Bob Arum, dono da empresa Top Rank, cuida da carreira dos dois boxeadores. “Acho que vamos fazer mais algumas lutas para Falcão. Temos de procurar novas opções. Eu prometo que Falcão luta pelo título mundial antes do fim do próximo ano.”

Murata deverá enfrentar Gennady Golovkin no primeiro semestre de 2019. “Se vencer sábado, Murata quer enfrentar GGG”, disse Arum, referindo-se ao duelo contra Rob Brant, neste sábado, em Las Vegas. Esquiva, que encara o argentino Nicolas Guido Pitto, fará uma das preliminares do evento.

Uma luta entre Murata e GGG garante muito mais dinheiro a todos os envolvidos do que Murata x Esquiva. Já um duelo entre GGG, caso ele vença Murata, e Esquiva terá de ter um apelo diferente, talvez com GGG fazendo uma defesa de cinturão no Casaquistão.

Como sexto colocado pela Associação Mundial de Boxe e 13º classificado no Conselho Mundial de Boxe, Esquiva tem a possibilidade de tentar disputar o título de outras entidades.