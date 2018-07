Esquiva planeja luta pelo título mundial com Murata no Maracanã

Nos anos 90, quase que Luciano do Valle convenceu Don King a trazer Mike Tyson para lutar com Adilson Maguila Rodrigues no Maracanã. Agora, surge uma nova oportunidade para realizar um grande evento de boxe no maior estádio do País.

Esquiva Falcão sonha com a possibilidade de desafiar o japonês Ryota Murata pelo título mundial dos pesos médios no ano que vem. E o capixaba quer a luta no Maracanã. “Para 60 mil pesssoas”, disse o medalha de prata na Olimpíada de Londres-2012 no “Programa do Baldo” no facebook.

Mas para que Esquiva possa ter a chance de desafiar o japonês campeão, ele precisa vencer primeiro a luta de 3 de novembro, na Flórida. Ele soma 18 vitórias, com 12 nocautes.

Segunda-feira, em Tóquio, Murata e seus empresários anunciaram que a intenção inicial é fazer a primeira defesa na capital japonesa. Mas uma boa quantidade de dinheiro pode alterar qualquer projeto.

Tudo vai depender se a TV Globo terá interesse de abraçar a ideia.