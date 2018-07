Estádio de Wembley vai ser o palco das duas próximas lutas de Anthony Joshua

As duas próximas lutas do peso pesado Anthony Joshua vão ser no estádio de Wembley, em Londres. Os adversários não estão definidos, mas as datas são 22 de setembro e 13 de abril. Cada luta deverá receber 90 mil espectadores, assim como aconteceu em abril do ano passado no duelo com o ucraniano Wladimir Klitschko.

A luta de setembro deverá ser anunciada na próxima semana, com o russo Alexander Povetkin como rival. O esperado combate unificatório com o norte-americano Deontay Wilder acabou não tendo o contrato assinado e ficou para o ano que vem.

Povetkin é o primeiro colocado pela Associação Mundial de Boxe, cujo cinturão pertence a Joshua. Ele tambéem é detentor do título pela Federação Internacional e Organização Mundial de Boxe.

Joshua fez suas últimas três lutas em estádios. Além de enfrentar Klitschko em Wembley, o britânico também encarou o camaronês Carlos Takam e o neozelandês Joseph Parker, ambos em Cardiff, no País de Gales. Em cada apresentação foram registrados 75 mil e 78 mil espectadores.

A expectativa é que, com as duas lutas em Wembley, Joshua possa reunir cerca de 400 mil pessoas em cinco apresentações.