Estilo de vida vegano ajudou Tyson a superar trauma da morte da filha e a perder 50 quilos

Em 2009, Mike Tyson estava com 150 quilos, entregue às drogas e ao álcool, quando sua filha Exodus, de quatro anos, morreu enforcada em uma esteira dentro de sua casa. “Queria morrer. Odiava viver. Tive semanas sem dormir. Descansava dez minutos e já estava pronto para mais um dia”, chegou a dizer o Iron Man.

Uma das coisas que ajudaram Tyson a mudar de vida foi a alimentação. Tyson se tornou vegano. Rissoles de soja, brócolis e batatas assadas foram alguns dos alimentos que o rejuvenesceram naquele momento ruim da vida e o deixam na forma espetacular com que se apresenta atualmente, quando anunciou o retorno aos ringues, aos 53 anos, para lutas-exibição.

Com 104 quilos, Tyson está muito perto do físico que o levou ao título mundial dos pesos pesados, em 1986, aos 20 anos de idade. Ele não quer mais lutar profissionalmente. Só quer ajudar pessoas carentes, pessoas muito parecidas com ele nas ruas do Bronx, em Nova York, onde passou a infância.