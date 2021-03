Evander Holyfield revela recusa de Mike Tyson para ganhar US$ 25 milhões em uma 3ª luta

Mike Tyson recusou uma proposta de US$ 25 milhões para enfrentar Evander Holyfield, em 27 de maio, no Hard Rock Stadium, em Miami. A revelação foi feita por The Real Deal em uma carta publicada por seus representantes.

“Representantes de Evander Holyfield expressaram frustração depois que os representantes de Mike Tyson se recusaram a aceitar uma garantia de $ 25.000.000 do Time de Holyfield para participar de Tyson x Holyfield 3, no Hard Rock Stadium para iniciar o fim de semana do Memorial Day”, disse o documento.

Os representantes de Holyfield afirmaram que “as partes estão em negociações intensas há vários meses e o Team Holyfield acreditava sinceramente que um acordo era iminente, especialmente depois que o Hard Rock deu seu apoio ao projeto, e várias outras ofertas foram transmitidas ao Team Tyson”.

Em uma citação adicional, o gerente de Holyfield, Kris Lawrence, disse: “Nós pensamos que este era um negócio fechado, mas rapidamente desmoronou quando o pessoal de Tyson recusou todas as ofertas.”

Tyson e Holyfield lutaram pela primeira vez em 1996, com vitória de Holyfield por nocaute técnico no 11º assalto. No ano seguinte, Tyson morder as orelhas de Holyfield e acabou desclassificado no terceiro assalto.

Com 54 anos, Tyson lutou oito roundes de exibição, em novembro, diante de Roy Jones Jr. Holçyfield, que tem 58, não luta desde 2011.