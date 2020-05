Evander Holyfield também anuncia ‘retorno’ e 3.ª luta com Mike Tyson ganha força

A pandemia do coronavírus despertou um instinto de caridade entre alguns ex-campeões mundiais dos pesos pesados. Depois de Mike Tyson, foi a vez de Evander Holyfield, nesta quarta-feira, anunciar sua volta aos treinos para fazer lutas de exibição de três ou quatro rounds em busca de dinheiro para ajudar famílias carentes.

Logo as redes sociais explodiram mensagens deslumbrando a possibilidade de uma terceira luta entre Holyfield e Tyson. Os dois se enfrentaram em 1996 e 1997 e a vitória foi de “The Real Deal” nas duas oportunidades. Na primeira, o triunfo foi por nocaute técnico no 11.º assalto, enquanto o segundo veio após o Iron Man ser desclassificado no terceiro assalto após morder as orelhas do adversário.

Os dois demonstram boa forma física apesar da idade avançada. Tyson está com 53 anos, enquanto Holyfield tem 57.

Tyson chegou a pedir uma revanche para o britânico Danny Williams, de quem perdeu em 2004. Vamos aguardar os próximos dias.