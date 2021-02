Evander Holyfield usa como motivação em treinos os vídeos das lutas contra Mike Tyson

O terceiro duelo entre Mike Tyson e Vander Holyfield, duas das maiores lendas da categoria dos pesos pesados, deve ser anunciado nas próximas semanas. Para esquentar o noticiário, Holyfield postou um vídeo nas redes sociais, no qual se motiva durante os treinamentos com vídeos das duas primeiras lutas.

“Quem quer a 3?”, escreveu Holyfield, que já “ameaçou” Tyson e chegou a dizer que o eterno rival estaria com medo de uma nova luta. Tudo promoção para o combate que deverá mesmo ocorrer nos próximos meses. Será nos moldes de Tyson x Roy Jones: exibição.

Tyson e Holyfield deveriam ter lutado em 1991, mas o Iron Man foi preso por estupro. Lutaram pela primeira vez em 1996, com vitória de Holyfield em 11 assaltos. Em 1997, na “Luta da Mordida”, Tyson foi desclassificado no terceiro assalto após morder as orelhas do adversário.

Tyson e Holyfield se conhecem desde 1984, quando treinaram por uma vaga na Olimpíada de Los Angeles. Holyfield foi e ficou com a medalha de bronze. Tyson, derrotado por Henry Tillman, não lutou nos Jogos Olímpicos.]

