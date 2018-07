Evander Holyfield vai ter estátua em Atlanta. Quando SP vai homenagear Eder Jofre?

O artista Brian Hanlon vai ser o responsável pela estátua de três metros de altura que vai homenagear o ex-boxeador Evander Holyfield em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos.

O ex-comissário do Condado de Fulton, Robb Pitts, e o prefeito de Atlanta, Kasim Reed, prometeram esta semana que o monumento será erguido em dezembro, mas não divulgaram local e data.

Holyfield, de 55 anos, nasceu em Atmore, mas foi com a família para Atlanta ainda muito garoto. O ex-campeão mundial dos cruzadores e dos pesos pesados teve seu nome colocado no Hall da Fama do Boxe este ano.

A estátua de Holyfield vai se juntar a outras quatro, que lembram de personalidades da cidade. São eles: Hank Aaron, Phil Niekro, Warren Spahn e o gerente Bobby Cox.

Hanlon esculpiu uma belíssima estátua do ex-jogador de basquete Dominic Wilkins, que atuou pelo Atlanta Hawks e foi um dos maiores nomes da história da NBA.

Resta saber quando as autoridades brasileiras terão a boa vontade de fazer algo parecido com Eder Jofre, o maior peso galo da história do boxe.