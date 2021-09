Ex-campeão mundial Miguel de Oliveira está internado no Hospital da Luz, em São Paulo

Miguel de Oliveira está internado no Hospital da Luz, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Ex-campeão, de 73 anos, sofre com complicações no pâncreas. Segundo sua filha Fernanda, ele “está estável e sendo atendido com os cuidados paliativos. A luta continua agora para que não haja sofrimento para o nosso campeão!”

Após um período de internação em julho, Miguel voltou ao hospital no sábado passado. “Meu pai teve o tratamento da quimioterapia suspenso devido ao avançado estágio da doença, tendo lutado bravamente até aqui. Deu entrada na emergência com um quadro de infecção devido à própria doença.”

Miguel foi campeão dos médios-ligeiros em 1975, ao bater o espanhol Jose Manuel Duran Perez, por pontos, após 15 assaltos, em decisão unânime dos jurados, em Mônaco, para ficar com o cinturão do Conselho Mundial de Boxe.

Pendurou as luvas aos 33 anos, com 46 vitórias (28 nocautes), 5 derrotas e um empate. Além de boxeador, Miguel também foi treinador e comandou o peso pesado Adilson Maguila Rodrigues entre os anos de 1986 e 1988.