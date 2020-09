Ex-campeão mundial recebe visita dos filhos em clínica de recuperação

Ex-campeão dos meio-médios e médios-ligeiros, o nicaraguense Ricardo Mayorga está internado em uma clínica de recuperação, em Manágua, capital da Nicarágua, para combater dependência de bebidas e drogas.

Nesta semana, o ex-boxeador, de 47 anos, recebeu a visita dos filhos e, segundo Rosendo Alvarez, também ex-pugilista e amigo de Mayorga, o tratamento está tendo ótimos resultados.

Mayorga tem recebido apoio de várias celebridades do boxe internacional, inclusive do mexicano Julio Cesar Chavez, que recentemente comemorou 11 anos sem nenhum contato com drogas.

Mayorga lutou de 1993 até abril do ano passado. Seu cartel foi de 32 vitórias (26 nocautes) e 12 derrotas. Sua carreira foi marcada por momentos polêmicos antes e durante suas lutas, principalmente diante de Oscar De La Hoya e Shane Mosley, quando chegou a desrespeitar a mulher de seus adversários. Gostava de se apresentar nas entrevistas coletivas com garrafas de bebidas alcoólicas e charutos ou cigarros.

De estilo agressivo, Mayorga venceu duas vezes Vernon Forrest e uma vez Fernando Vargas, mas perdeu para astros como Oscar De La Hoya, Felix Trinidad, Miguel Cotto e Shane Mosley.

Veja alguns momentos de Mayorga: