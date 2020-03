Ex-namorada de Floyd Mayweather é encontrada morta

Josie Harris, namorada de Floyd Mayweather por 15 anos, mãe de três de seus filhos, foi encontrada morta em seu carro em frente à sua casa em Valência, Califórnia, na noite de terça-feira. Ela tinha 40 anos.

Investigadores do Departamento de Polícia do Condado de Los Angeles responderam a um relatório aproximadamente às 22 horas e declararam que a mulher foi encontrada morta no local.

A polícia disse que não tinha informações adicionais sobre a causa da morte de Harris e que a investigação teria prosseguimento.

Harris e Mayweather tiveram dois filhos e uma filha. O relacionamento deles foi tumultuado. Em 2011, Mayweather foi condenado a 90 dias de prisão, em Nevada, depois de se declarar culpado de uma acusação de violência doméstica e de não contestar duas acusações de assédio decorrentes de um incidente em setembro de 2010.

Mayweather esteve no Reino Unido nos últimos dias e, de acordo com um porta-voz do ex-campeão mundial, ele interrompeu sua viagem quando foi informado da morte de Harris e estava a caminho dos Estados Unidos.